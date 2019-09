Offenbach/Mainz (dpa/lrs) - Mit dem Wochenanfang hält Herbstwetter Einzug in Rheinland-Pfalz. Am Montag wird es im Bundesland stark bewölkt sein und gebietsweise regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Gegen Nachmittag sollen sich die Wolken aber auflockern und der Regen nachlassen. Die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt, aber meist trocken, Dienstagmorgen bildet sich gebietsweise Nebel.

Am Dienstag wird es noch einmal etwas freundlicher, allerdings ziehen am Mittag von Südwesten her Wolken auf. Nachmittags kann es laut Vorhersage verstärkt regnen. Es wird nicht wärmer als 21 Grad. Auch am Mittwoch setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Das Thermometer klettert nicht über 19 Grad, es bleibt stark bewölkt und regnet zeitweise.