Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet zum Ende der Woche wechselhaftes Wetter mit milden Temperaturen. In der Vorderpfalz seien am Freitag Höchsttemperaturen bis zu 16 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. Auch am Donnerstag werde es mit Temperaturen bis zu 12 Grad bereits vergleichsweise mild. Im Laufe des Tages zieht die Wolkendecke laut DWD zu, ab dem Nachmittag sind Regenschauer möglich.

Auch am Freitag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Dabei könne es starke, im Bergland mitunter stürmische, Böen geben, hieß es. Bei Höchsttemperaturen bis zu 14 Grad wird laut DWD auch das Wochenende grau und nass.