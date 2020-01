Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt unbeständig. Im Verlauf des Mittwochs kann es Regen- und Graupelschauer und noch einzelne stürmische Böen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Oberhalb von 400 bis 600 Metern Höhe sei mit Schneeschauern zu rechnen. Laut Vorhersage zeigt sich im Land den ganzen Tag nicht die Sonne, es ist wechselnd bis stark bewölkt. Am Abend klingen die Niederschläge ab. Es werde 4 bis 8 Grad warm. Am Donnerstag ist es den Meteorologen zufolge bewölkt und nachmittags kann es in der Südwesthälfte etwas regnen. Die Höchsttemperaturen sollen 7 bis 11 Grad erreichen, im Bergland 6 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus Südwest.