Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der August endet in Rheinland-Pfalz nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit wechselhaftem Wetter. Den Meteorologen zufolge wird es am Donnerstag bei Temperaturen bis zu 31 Grad in der Vorderpfalz zwar heiß. Besonders am Vormittag sei aber landesweit immer wieder mit Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen. In der Nacht bleibt es dann trocken, die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.