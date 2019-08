Offenbach (dpa/lrs) - Zum Ende der Woche wird das Wetter in Rheinland-Pfalz wechselhaft. Am Donnerstagnachmittag sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in der Eifel einzelne Schauer möglich. Dazu wehen zeitweise frische Böen aus Südwest bis West. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 25 bis 28 Grad.