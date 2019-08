Offenbach (dpa/lhe) - Schön warm, aber meist bewölkt und teilweise verregnet wird es in den kommenden Tagen in Hessen. Die Temperaturen bleiben am Montag, Dienstag und Mittwoch im 20er-Bereich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Vereinzelt kann es Gewitter geben.