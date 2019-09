Wechselhaftes Wetter in Hessen: Am Samstag sonnig

Offenbach (dpa/lhe) – Teils dichte Wolken und Schauer, teils aber auch Sonne: In Hessen wird das Wetter in den nächsten Tagen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft. Den Meteorologen zufolge wird es am Donnerstag mit Temperaturen bis zu 24 Grad zwar mild und im Tagesverlauf teils sonnig. Besonders am Vormittag sei jedoch mit dichten Wolken und vielerorts mit Regen zu rechnen. In der Nacht bleibt es trocken, die Temperaturen sinken auf 9 bis 13 Grad.

Der Freitag wird dann laut Prognose zwar noch etwas wärmer mit bis zu 25 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Es bleibt aber meist wolkig mit vereinzelten Schauern und nur wenigen sonnigen Abschnitten. In der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 8 Grad, mancherorts kann es neblig werden.

Am Samstag können die Menschen in Hessen dann noch einmal auf viel Sonne hoffen: Die Temperaturen klettern auf 26 Grad, nach DWD-Einschätzung bleibt es den ganzen Tag heiter und trocken.