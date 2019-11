Offenbach (dpa/lhe) - Den Menschen in Hessen steht nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein wechselhaftes und kühles Herbstwochenende bevor. Den Meteorologen zufolge ist es am Freitag bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad kann es vor allem in der Osthälfte ab dem Mittag regnen, im Westen des Landes bleibt es hingegen meist trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf minus 1 bis 4 Grad. Weil es vielerorts regnen kann, warnt der DWD vor möglicher Eisglätte.

Der Samstag beginnt dann nach Einschätzung der DWD-Experten stark bewölkt. Bei Höchsttemperaturen bis zu 9 Grad lockert es im Tagesverlauf vielerorts auf, stellenweise kann es jedoch wieder regnen. Die Nacht bleibt dann trocken, bei Tiefsttemperaturen um den Gefrierpunkt und örtlicher Nebelbildung kann es stellenweise erneut glatt werden. Am Sonntag erwartet die Menschen in Hessen dann oft sonniges, aber kaltes Herbstwetter: Bei 4 bis 9 Grad bleibt es überall trocken, vielerorts setzt sich für einige Stunden die Sonne durch.