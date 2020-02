Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es am Wochenende wechselhaft und stürmisch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Freitag noch recht sonnig mit vier bis acht Grad, bevor es am Samstag schon wechselhafter wird. Bei Temperaturen von ebenfalls maximal acht Grad wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, am Nachmittag kann es regnen. Der Sonntag bringt mit elf bis 14 Grad zwar milde Temperaturen, aber dafür starken Sturm und Regen mit sich. Vereinzelt kann es zu orkanartigen Böen kommen.

Auch in der neuen Woche bleibt es stürmisch und es kühlt etwas ab. Die Schneefallgrenze fällt gegen Montagabend auf rund 400 Meter.