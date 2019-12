Offenbach (dpa/lhe) - Vergleichsweise mildes und wechselhaftes Wetter erwartet Hessen am vierten Adventswochenende. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt zum Wochenende hin starker Wind auf. Am Freitag regnet es zeitweise. Die Temperaturen liegen bei etwa zehn Grad. Auch am Samstag wird es wechselhaft mit Regen, Wolken und Wind bei sieben bis neun Grad. In der Nacht zu Sonntag wird der Regen stärker, am Sonntag selbst wird es etwas kühler mit maximal acht Grad. Zum Wochenbeginn bleibt es vorerst wechselhaft.