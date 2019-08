Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland lädt am Sonntag zu Ausflügen, zum Baden und zum Sonnenbaden ein. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Rheinland-Pfalz und das Saarland Temperaturen bis zu 32 Grad, wie der DWD am Samstag mitteilte. In der Pfalz seien Wärmegewitter möglich, sonst bleibe es trocken.