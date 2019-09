Offenbach (dpa/lhe) - Bevor es in der zweiten Wochenhälfte bei Temperaturen unter 20 Grad unbeständig wird, scheint am Dienstag noch einmal an vielen Orten in Hessen die Sonne. Bereits zu Tagesbeginn ist es häufig sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Höchstwerten bis zu 26 Grad an Rhein und Main bleibt es trocken. Im Norden kann es allerdings etwas wolkiger werden. Auch am Mittwoch, der zunächst wieder sonnig wird, liegen die Höchstwerte bei 26 Grad. Von Nordwesten her bewölkt es sich allerdings im Tagesverlauf. Ab dem Abend setzt dort auch Regen ein. Am Donnerstag und Freitag liegen die Höchstwerte nur noch bei maximal 19 Grad. Dazu kann es am Donnerstag auch Regenschauer geben.