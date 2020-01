Hamburg (dpa/lno) - Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich am Donnerstag auf trübes Wetter einstellen. Am Vormittag kann es streckenweise bei leichtem Frost zu Glätte kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zeitweise erwarten die Meteorologen etwas Regen. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der Nordsee kann es zu stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen werden mild bei sieben bis neun Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es bewölkt und zunächst weitgehend trocken. Später kommt von der Nordsee Regen. An den Küsten wehen stürmische Böen, im Binnenland herrscht mäßiger bis frischer Südwestwind. Die Tiefstwerte liegen bei zwei bis vier Grad.