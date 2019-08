Offenbach (dpa/lnw) - Am Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf viele Wolken und Regenschauer einstellen. Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad und vielen sonnigen Abschnitten bleibe es am Freitag zwar vielerorts noch trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag mit. In der Nacht zum Samstag ziehen dann aber von Westen her dichte Regenwolken auf. Auch im Verlauf des Samstages bleibt es laut der Wetterexperten stark bewölkt. Dabei könne es bei Temperaturen von bis zu 26 Grad immer wieder Regenschauer geben.