Wetter - Offenbach am Main

Offenbach/ Mainz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Auf ungemütliches Wetter müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen einstellen. Weiße Weihnachten gibt es nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur in den Alpen.

Am Montag wird es bei Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Der Wind weht mäßig aus Südwest bis West, wie der DWD mitteilte. Die Nacht zu Heiligabend bleibt zunächst überwiegend niederschlagsfrei bevor bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad Regen aufzieht.

Das Wetter im Tagesverlauf bleibt laut DWD bewölkt und mit schauerartigem Regen weiterhin ungemütlich. Am Nachmittag frischt der Wind bei Höchstwerten zwischen 7 und 11 Grad auf und es kommt vereinzelt zu starken bis stürmischen Böen.

Viele Wolken und gebietsweise schauerartigen Regen gibt es nach Vorhersage des DWD auch am Mittwoch. In höheren Lagen kommt es zu Schneeschauern. Die Niederschläge nehmen im Tagesverlauf bei Höchsttemperaturen von 6 bis 9 Grad ab. Der Wind weht mäßig.