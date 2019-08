Offenbach (dpa/lrs) - Schauer, wechselhaft und bewölkt: In Rheinland-Pfalz und Saarland bleibt es am Dienstag ungemütlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Norden könne es bei starkem Wind zu Schauern und kurzen Gewittern kommen. Dabei soll es mit 19 bis 21 Grad etwas kühler werden als noch am Montag. In der Nacht zu Mittwoch nehmen die Schauer voraussichtlich ab, dann nur noch wenige Wolken oder klar.