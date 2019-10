Offenbach (dpa/lrs) - Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnt stark bewölkt und mild. Zwar könne es am Montagvormittag noch vereinzelt regnen, ab dem Nachmittag bleibe es dann aber trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montagmorgen mit. Bei Temperaturen von bis zu 18 Grad bleibe es auch in den kommenden Tagen relativ mild. In den Nächten können sich laut DWD gebietsweise Nebelfelder bilden. Der Dienstag startet stark bewölkt. Im Tagesverlauf werde es dann aber zunehmend heiter und sonnig. Auch am Mittwoch sei mit Wolken, aber nicht mit Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, wie der DWD mitteilte.