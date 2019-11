Offenbach (dpa/lhe) - Es wird ungemütlich: Ein Tief über der Nordsee sorgt zurzeit für nass-kaltes Wetter in Hessen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge strömt dadurch kühle Meeresluft ein. Am Dienstag bleibt es demnach stark bewölkt, immer wieder fällt Regen und in Hochlagen über 600 Meter auch Schnee. Tagsüber steigen die Temperaturen laut DWD nicht auf mehr als 4 bis 8, im höheren Bergland nicht über 2 Grad.

Auch am Mittwoch sagt der DWD unbeständiges Wetter voraus. Bei wolkenverhangenem Himmel fällt demnach allerdings nur gelegentlich etwas Regen, der sich in Hochlagen mit Schnee vermischt. Bei maximal 4 bis 7, im Bergland zwischen 1 bis 4 Grad, bleibt es kühl.