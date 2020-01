Offenbach (dpa/lhe) - Bedeckter Himmel, immer wieder nass und dabei recht milde Januar-Temperaturen: Die Wetteraussichten für Hessen sind durchwachsen. Am Dienstag sei es zunächst neblig trüb oder stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Örtlich sei mit leichtem Regen oder Sprühregen zu rechnen, der dann vor allem im Bergland gefrieren und somit Glätte verursachen könne. Ab dem Nachmittag bleibe es trocken bei bis zu sieben Grad in tiefen und bis zu zwei Grad in hohen Lagen.

In der Nacht soll es fast überall trocken bleiben, im Südosten besteht laut DWD eine geringe Glättegefahr. Der Wind wehe mäßig aus Südwest, in Hochlagen in starken Böen.

Am Mittwoch wird es im Laufe des Tages voraussichtlich mit bis zu neun Grad noch etwas milder. In Hochlagen können bis zu fünf Grad erreicht werden. Meist sei es dabei bedeckt, zeitweise komme örtlich leichter Regen runter, erklärten die Meteorologen. In exponierten Lagen seien einzelne Windböen möglich. Sehr ähnlich ist die Prognose für Donnerstag. Dann könnten die Temperaturen mit bis zu zwölf Grad in den zweistelligen Bereich gehen.