Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen auf viel Sonne und hohe Temperaturen freuen - am Wochenende ist aber auch mit Niederschlägen zu rechnen. Das Wetter ist am Donnerstag trocken mit bis zu 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Der Trend soll sich am Freitag fortsetzen, dann mit Temperaturen bis zu 25 Grad im Bergland und 30 Grad am Main.