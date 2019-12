Gera/Offenbach (dpa/th) - Das Wetter hat Thüringen 2019 besonders viel Sonnenschein beschert, aber auch etliche Kapriolen geschlagen. Nach ersten Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes vom Montag schien die Sonne gut 1775 Stunden und damit deutlich mehr als im langjährigen Mittel (1486 Stunden). Zudem war es im Freistaat mit im Schnitt 10 Grad Celsius deutlich wärmer als früher (7,6 Grad) und verhältnismäßig trocken. "Der wenigste Niederschlag fiel vom Thüringer Becken bis zur Leipziger Tieflandsbucht, wo lokal nur etwa 350 l/m² zustande kamen", berichteten die Meteorologen mit Blick auf den bundesweiten Vergleich. In Deutschland insgesamt wurden im Schnitt rund 730 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen.

Die Trockenheit begünstigte Waldbrände - zwei besonders große gab es an der Bleilochtalsperre und bei Plaue (Ilm-Kreis). Außerdem suchten Unwetter Thüringen heim: Im März Sturm "Eberhard", im Mai heftige Gewitter mit Hagel, der den Angaben nach zwischen Plaue und Neusiß im Ilm-Kreis bis zu einem halben Meter hoch lag; am 20. Mai fielen in Birx in der Rhön mehr als 92 Liter Regen pro Quadratmeter.

Einen neuen Wärme- und Sonnenscheinrekord verzeichnete der Deutsche Wetterdienst für Thüringen im Juni: Der brachte es auf 310 Sonnenstunden und im Schnitt 20 Grad. Die Messstation an der Sternwarte in Jena überbot den Angaben zufolge am 30. Juni mit 38,8 Grad den alten Juni-Temperaturrekord von Thüringen, der an gleicher Stelle rund drei Jahre zuvor aufgetreten war, um 3,0 Grad.