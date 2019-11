Unbeständig und mild in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Wetter - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lrs) - Der Dienstag startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit dichten Wolken und Regenschauern. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) brechen die Wolken im Saarland und der Pfalz aber auch immer wieder auf, so dass es dort nur vereinzelt regnet.

Im Verlauf des Tages wird es dann in beiden Bundesländern etwas freundlicher, es kommt laut DWD nur noch vereinzelt zu Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 13 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kann örtlich dichter Nebel entstehen. In den nächsten Tagen bleibt es bewölkt und regnerisch, die Temperaturen kühlen etwas ab.