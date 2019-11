Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet am Wochenende trübes und bewölktes Novemberwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, liegen die Temperaturen am Samstag und Sonntag bei maximal zehn Grad. Das Wetter habe einen eher "grauen Charakter", sagte eine DWD-Meteorologin. Demnach ziehen viele Wolken über das Land, zeitweise könne sich auch mal die Sonne zeigen. Am Samstag sei vereinzelt mit Sprühregen zu rechnen.

Der Donnerstag startete zunächst eher bewölkt und neblig. Am Morgen hatte es gebietsweise leichten Frost und Glätte gegeben. Die Temperaturen sollten den Angaben nach später auf zwischen drei und sieben Grad steigen.