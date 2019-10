Trübes Herbstwetter in Hessen: am Wochenende über 20 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - Häufige Schauer, teilweise Gewitter und starker Wind: Die Wetteraussichten in Hessen bleiben weiter trüb. Vereinzelt kann es am Mittwoch sogar zu stürmischen Böen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Der Regen komme von Westen her und erreiche am frühen Nachmittag Hessen. Die Temperaturen reichen von 12 Grad im Bergland bis zu 16 Grad.

Auch am Donnerstag ändert sich vorerst wenig. Es bleibt wechselhaft und windig. Zum Wochenende könnte es besonders im Süden allerdings deutlich wärmer werden. Die Temperaturen könnten bis auf 20 Grad klettern. Schauer und Gewitter sind allerdings auch dann nicht ausgeschlossen.