Offenbach (dpa/lhe) - Zu Beginn der neuen Woche gehen die Temperaturen in Hessen nach und nach zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, steigt das Thermometer in den nächsten Tagen nicht über 13 Grad. "In der kommenden Woche haben wir es zumindest bis Donnerstag mit Temperaturen zu tun, die für diese Jahreszeit normal sind", teilte Jens Bonewitz vom DWD mit.

Am Montag tritt demnach noch vereinzelt Nebel auf, meist sei es aber heiter bis wolkig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Nachts kann es zu Minustemperaturen und leichtem Frost kommen. Auch am Dienstag gibt es nur wenige Wolken am Himmel, der DWD erwartet Höchstwerte von 11 Grad. Am Mittwoch bleibt es laut Vorhersage trocken, die Temperaturen steigen nicht über 10 Grad.