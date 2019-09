Offenbach (dpa/lrs) - Mehrere Tiefdruckgebiete bringen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Regen zum Herbstbeginn. Den Anfang machte schon am Montag von Südwesten her Tief "Klaus", das einen Wechsel vom zuletzt trockenen und sonnigen hin zu wechselhafterem Wetter brachte. Auf "Klaus" folgen nach einem kurzen Aufklaren am Dienstag Wolkenfelder von "Humberto", einem ehemaligen Hurrikan. Danach steht "bereits Tief Lysander für Donnerstag in den Startlöchern", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag, dem kalendarischen Herbstanfang, mitteilte.

"Wenn auch das wechselhafte Wetter an den Herbst erinnert, die Temperatur tut es noch nicht", sagte Meteorologe Marcus Beyer. Der Dienstag wird laut DWD zunächst noch freundlich, ab Nachmittag ziehen dann immer mehr Wolken aus dem Südwesten herein. Schauer prägen den Mittwoch bei bis zu 21 Grad, in den Hochlagen sind bei Böen maximal 19 Grad drin. Auch am Donnerstag regnet es bei bedecktem Himmel und höchstens 20, in den Bergen maximal 15 Grad.