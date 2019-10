Offenbach (dpa/lrs) - Nach freundlichem Herbstwetter am Samstag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Sonntag vorübergehend auf viele Wolken und auch Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, kann es ab dem Mittag vor allem im Südosten regnen. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad wird es kühler als noch am Vortag.

Der Abwärtstrend der Temperaturen setzt sich auch zum Start in die neue Woche fort - verantwortlich dafür ist den Meteorologen zufolge Tief "Xander" mit seiner Kaltfront. Am Montag werden demnach nur noch maximal 13 Grad, am Dienstag nur noch 11 Grad erreicht. Dazu wird es aber an beiden Tagen heiter bis wolkig und trocken. In den Nächten gehen die Werte auf bis minus 2 Grad zurück, gebietsweise ist Frost möglich. In den darauffolgenden Tagen kommen die Temperaturen dann tagsüber nicht mehr über um die 10 Grad hinaus.