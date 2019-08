Mainz (dpa/lrs) - Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein heißes Wochenende einstellen: Der Freitag startet mit Temperaturen bis an 30 Grad, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Dazu zeige sich statt Wolken oder Regentropfen die Sonne am Himmel.