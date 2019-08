Offenbach/Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg hat in diesem Sommer bundesweit am meisten Regen abbekommen - blieb aber auch damit unter dem mehrjährigen Vergleichswert. Mit durchschnittlich mehr als 250 Liter Regen je Quadratmeter kam der Südwesten auf die höchste Niederschlagsmenge aller Bundesländer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner vorläufigen Sommerbilanz am Freitag in Offenburg mitteilte. Nach dem Durchschnitt der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 wären für Baden-Württemberg 292 Liter pro Quadratmeter zu erwarten gewesen.

Bei der Temperatur hielt sich dieser Sommer im Land im Vergleich mit anderen Bundesländern etwas zurück: Mit 18,9 Grad war es im Durchschnitt allerdings auch hier deutlich wärmer als im mehrjährigen Mittel von 16,2 Grad. Dafür war die Sonne sehr präsent: Sie schien fast 800 Stunden (Vergleichswert: 636 Stunden) und damit länger als im Bundesmittel von 755 Stunden.

Bundesweit fielen rund 175 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, dieser Wert liegt um 27 Prozent unter dem mehrjährigen Vergleichswert von 239 Liter pro Quadratmeter. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad war der Sommer 2019 der drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Lediglich in den Jahren 2003 und 2018 war es in Deutschland mit 19,7 und 19,3 Grad noch wärmer.

Für Meteorologen dauert der Sommer abweichend vom kalendarischen Sommer aus statistischen Gründen vom 1. Juni bis zum 31. August. Die Daten für die letzten beiden Augusttage basieren auf Prognosen.