Hamburg (dpa/lno) - Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein wird stürmisch. Besonders an der Küste kann es am Samstag aufgrund zweier Sturmtiefs über der Nordsee zu starken Sturmböen mit bis zu Windstärke 10 kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch im Binnenland wird es mit Windstärke 7 und 8 stürmisch.

Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen bei drei Grad. Wind von Süd-Ost sorgt allerdings dafür, dass sich diese kälter anfühlen, sagte ein Sprecher des DWD. Am Abend kann es zu leichten Schneefällen kommen.

In der kommenden Nacht werden im gesamten Norden Tiefstwerte bis zu 0 Grad erreicht. Auf den Straßen kann es glatt werden. Die Temperaturen steigen am Samstag wieder auf 5 bis 6 Grad an.