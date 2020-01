Hamburg (dpa/lno) - Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein lockt nicht unbedingt nach draußen: Es wird windig bis stürmisch. Für die Nordseeküste hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vor Wind- und Sturmböen gewarnt. Böen dürften teilweise mit 75 Kilometern in der Stunde über das Land peitschen, hieß es auf der Website. Am Vormittag kommt auch Regen hinzu. Im Tagesverlauf soll es wieder trockener werden, vereinzelt kann es jedoch trotzdem zu Sprühregen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad.

Zum Wochenende sollen die Temperaturen sogar noch leicht ansteigen. "Es wird mild, wechselhaft und windig bis stürmisch in den kommenden Tagen", sagte ein DWD-Meteorologe in Hamburg. Die Temperaturen am Samstag werden sehr mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. Auch in den Nächten fallen die Temperaturen kaum. In der Nacht zum Sonntag erwartet der DWD im Binnenland Sturmböen, an der Küste kommt es teilweise zu schweren Sturmböen.