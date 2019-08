Starke Gewitter und Unwetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Wetter - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lnw) - Ein Tief über Nordrhein-Westfalen soll am Mittwoch teils unwetterartige Gewitter nach NRW bringen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 30 bis 33 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Morgen mitteilte.