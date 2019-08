Offenbach (dpa/lhe) - Am Wochenende soll es in Hessen sonnig und warm werden. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen am Freitag die Temperaturen auf bis zu 30 Grad mit "sehr viel Sonne". Lokal könnte die 30-Grad-Marke sogar geknackt werden, regnen soll es der Prognose zufolge nicht. Noch wärmer soll es dann am Samstag werden. Zwar könnten sich ein paar Wolken am Himmel bilden, die Sonne verstecke sich aber weiterhin nicht.