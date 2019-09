Offenbach (dpa/lhe) - Die Woche beginnt in Hessen mit milden Temperaturen: Der Montag bleibt laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach trocken - bei Höchsttemperaturen von 18 bis 23 Grad. Am Dienstag sollen die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad steigen, an Rhein und Main sind bis zu 26 Grad möglich. Dazu erwarten die DWD-Meteorologen Sonne und schwachen bis mäßigen Wind aus Westen.

Auch der Mittwoch beginnt laut DWD-Prognose sonnig, später ziehen von Nordwesten her Wolken auf. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. Am Abend zieht dann ebenfalls aus Richtung Nordwesten Regen auf, der auch in der Nacht andauert und am Donnerstagmorgen nach Südosten abzieht.