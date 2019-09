Offenbach (dpa/lhe) - Der Sommer in Hessen kommt wieder: Nachdem sich das Wetter am Freitag noch wechselhaft zeigt, wird es am Wochenende deutlich freundlicher. Bei Temperaturen bis zu 27 Grad bleibt es nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) von Donnerstag sonnig und trocken.

Viele Wolken und Schauer erwartet der DWD noch am Freitag. Bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad wird es demnach im Rhein-Main-Gebiet und an der Bergstraße am wärmsten. Am Nachmittag zeigt sich vermehrt die Sonne. Die Nacht zum Samstag bringt nur wenige Wolken mit sich, dabei bleibt es meist trocken. Bei Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad ist örtlich Nebel möglich.

Nachdem sich am Samstag örtliche Nebelfelder aufgelöst haben, steht nach Angaben der Meteorologen aus Offenbach einem sonnigen Samstag nichts mehr im Weg. Bei Höchstwerten von 22 bis 26 Grad wehe schwacher Wind aus Nordost. Die Nacht zum Sonntag bleibt meist klar und niederschlagsfrei. Es kühlt auf bis zu 7 Grad und in Hochlagen auf bis zu 4 Grad ab.

Am Sonntag überwiegt ebenfalls das heitere Wetter. Bei schwachem Wind bleibt es sonnig und trocken. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad. In der Nacht zum Montag wird es nach DWD-Vorhersagen überwiegend klar und trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen 13 und 10 Grad.