Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessen können sich auf ein Wochenende mit viel Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke einstellen. "Hoch Corina sorgt noch einmal für Hochsommer in Deutschland", prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag.

Bei Sonne satt klettern die Höchsttemperaturen am Samstag auf 25 bis 31 Grad. Über dem Bergland können sich einige Quellwolken bilden. Mit Regen rechnen die Meteorologen aber nicht.

Auch der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre und bringt erneut viel Sonnenschein. Dabei sind laut DWD-Vorhersage Temperaturen bis an die 32 Grad möglich. Im Tagesverlauf bilden sich in den Bergen erneut einige Quellwolken. Dort gebe es dem DWD zufolge dann auch ein geringes Risiko, dass es regnet oder gewittert. Ähnlich sieht es auch am Montag aus: Bei 30 bis 33 Grad wird es meist sonnig. In der Nordosthälfte sind lokal Schauer oder Gewitter möglich.