Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet ein sonniges und warmes Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte, bleibe es am Freitag im Laufe des Tages trocken. Bei klarem Himmel und Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 18 bis 21 Grad. Am wärmsten werde es im Süden. In den Hochlagen erreichen die Temperaturen Maximalwerte von 16 Grad. Am Wochenende wird es laut DWD dann noch wärmer. Es bleibe sonnig und wolkenfrei und die Temperaturen steigen am Samstag und Sonntag auf bis zu 25 Grad. Erst am Sonntagabend könne es im Südwesten Schauer und Gewitter geben.