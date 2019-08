Offenbach (dpa/lrs) - Die Sonne dominiert in den kommenden Tagen das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dabei ist es sehr warm und oft wolkenfrei. Werte bis 28 Grad sollen bereits im Laufe des Donnerstags erreicht werden - so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Dabei sei es heiter bis sonnig und trocken. Nur wenige Quellwolken würden sich bilden, vor allem über dem Bergland.