Offenbach (dpa/lhe) - Mit Höchstwerten von bis zu 13 Grad bleibt es in den kommenden Tagen sehr mild in Hessen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Dienstag zufolge zeigt sich die Sonne in der dritten Januarwoche zwar zunächst eher selten, es bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei.

Während es am Dienstag bei Höchstwerten von 10 bis 12 Grad in der Nordhälfte des Landes durchaus mal regnen kann, erwartet der DWD für den Süden Auflockerungen. Am Mittwoch soll es bei maximal 11 bis 13 Grad wieder fast frühlingshaft mild werden. Regen wird dann ebenso wie am Donnerstag in ganz Hessen nicht mehr erwartet, wie der DWD mitteilte.