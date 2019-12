Schauer und Windböen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Wetter - Offenbach am Main

Offenbach/Main/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet zu Beginn der neuen Woche wechselhaftes Wetter. Der Montag beginnt ungemütlich mit Schauern und vereinzelten Graupelgewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad, in den Hochlagen wird es nicht wärmer als 4 Grad. Teilweise kann es laut Vorhersage stürmische Böen geben.

Am Dienstag bleibt es zunächst bewölkt mit Schauern. Laut DWD lockern die Wolken im Laufe des Tages auf und es wird trocken. Die Temperaturen steigen nicht über 8 Grad. Aber schon in der Nacht zum Mittwoch kommt der Regen zurück. Es bleibt mild bei 5 bis 9 Grad.