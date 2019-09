Offenbach/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen startet die neue Woche mit wechselhaftem Wetter und viel Regen. Am Montag wird es in weiten Teilen stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Am Vormittag kann es teils heftig regnen. Gegen Nachmittag ziehen die Schauer dann weiter Richtung Nordhessen, im restlichen Teil Hessens lockert es etwas auf. Die Temperaturen klettern höchstens auf 20 Grad.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es laut Vorhersage bewölkt, aber meist trocken. Im Verlauf des Tages verdichtet sich die Bewölkung, gegen Abend kann es auch wieder regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Nachts bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Auch am Mittwoch bleibt das Wetter in Hessen wechselhaft. Tagsüber sind viele Wolken unterwegs, zeitweise kann es regnen. Es wird nicht wärmer als 19 Grad.