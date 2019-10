Offenbach (dpa/lrs) - Mit dicken Wolken und Regen muss am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gerechnet werden. Am Sonntag werden die Temperaturen höchstens zwischen acht Grad im Bergland und zwölf Grad in tiefen Lagen liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Werte können aber auch auf bis zu vier Grad absinken.

Anfang der kommenden Woche ist es nach Angaben des DWD zunächst heiter, später aber immer stärker bewölkt. Es bleibt überwiegend niederschlagsfrei und die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad an. Am Dienstag ist dann wieder mit aufkommendem Regen zu rechnen.