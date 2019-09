Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter am Donnerstag regnerisch und windig. "Die Sonne werden wir heute wohl gar nicht sehen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Morgen. Bei Temperaturen von 17 bis 20 Grad sollen sich Wolken und Schauer abwechseln.

In der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen ist auch länger anhaltender Regen möglich. Dazu wird es windiger, im Bergland werden teils starke Böen erwartet. Die Höchsttemperatur liegt bei 19 Grad.

Am Samstag frischt der Wind nach DWD-Prognose weiter auf. "Dazu wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab", kündigte der Meteorologe an. In der Eifel sollen die Temperaturen 18 Grad erreichen, am Rhein sind bis zu 21 Grad möglich.