Offenbach (dpa/lhe) - Ungemütliches Herbstwetter mit Wolken, Regen und stürmischen Böen erwartet in den kommenden Tagen die Menschen in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, sorgt Tiefdruckeinfluss zunächst bis zur Mitte der kommenden Woche für kühle und meist verregnete Tage.

Am Sonntag ziehen im Laufe des Tages der Vorhersage zufolge immer mehr Wolken auf. Der Regen kann teils länger anhalten, am Abend sind auch Gewitter möglich. Im Tagesverlauf soll es auch stürmische Böen geben, im Bergland sowie bei Gewitter seien auch schwere Sturmböen möglich. Mehr als 17 bis 21 Grad werden laut DWD am Sonntag nicht erreicht.

Auch der Wochenbeginn am Montag soll laut DWD verregnet beginnen. Die örtlichen Schauer sollen im Laufe des Tages zwar nachlassen, doch bereits am Abend soll wieder Regen fallen. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 20, im Bergland 12 Grad.