Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen gehen die Temperaturen am Sonntag leicht zurück - und südlich des Mains könnte es einen weißen 1. Advent geben. Es gebe aber in diesem Fall dann nur "etwas Schnee", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Wenn es schneit, kann es auch glatt werden. Überall sonst bleibt es bei meist starker Bewölkung trocken. Die Tageshöchstwerte liegen bei einem bis vier Grad.

Zum Start in die neue Woche bleibt es dann überall in Hessen meist trocken, lediglich in Nordhessen sind am Montag einzelne schwache Schauer möglich. Diese fallen in tiefen Lagen als Regen und nur im Bergland als Schnee. Dazu bleibt es an beiden Tagen häufig bei starker Bewölkung. Die Werte steigen wieder leicht an - auf zwei bis fünf Grad. Auch für den weiteren Wochenverlauf kündigte der DWD keine spürbare Wetteränderung an. "Ein größerer Wintereinbruch steht daher trotz meteorologischen Winterbeginns am morgigen Sonntag nicht auf dem Zettel", sagte Diplom-Meteorologe Simon Trippler.