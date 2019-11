Offenbach (dpa/lhe) - Nebel am Morgen, Frost und Regenschauer: die Menschen in Hessen müssen sich auf einen ungemütlichen Start in die neue Woche einstellen. Bei minus 3 Grad und teils gefrierendem Nebel warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montagmorgen vor Reifglätte. Im Laufe des Vormittags löse sich der Nebel auf und es werde zunächst heiter bis wolkig. Bis zum Abend werde die Wolkendecke jedoch dichter und es sei mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen laut DWD am Montag Höchstwerte von 4 bis 8 Grad, im Bergland um 2 Grad.

Auch am Dienstagmorgen wird es laut DWD Minustemperaturen und Glätte geben. Tagsüber werde es wechselhaft. Örtlich sei mit Regenschauern zu rechnen, in Hochlagen könne es auch schneien, teilte der DWD mit. Bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad, im Bergland zwischen 1 und 4 Grad, wird es in Hessen laut DWD auch am Mittwoch regnerisch.