Offenbach/Main (dpa/lrs) - Nach örtlich teils schweren Unwettern wird der Wochenanfang in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trocken und wolkig. Bei schwachem bis mäßigem Wind könne es am Montag bis zu 26 Grad warm werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der Nacht zu Dienstag zögen dann dichtere Wolkenfelder durch die Südhälfte von Rheinland-Pfalz und durch das Saarland, es bleibe aber trocken.