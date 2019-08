Wetter - Offenbach am Main

Offenbach/Erfurt (dpa/th) - Die Mischung aus Sonne, Schauern und Gewittern sorgt in Thüringen auch in den nächsten Tagen für wechselhaftes Wetter. Bis Samstagabend könne es noch zu einzelnen starken Gewittern kommen, die sich zum späten Abend aber auflösen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Sonntag gebe es einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken, größtenteils bleibe es trocken. Die Temperaturen sollen dann zwischen 21 und 27 Grad liegen. Anfang kommender Woche müssen sich die Thüringer wieder auf einzelne Schauer und Gewitter einstellen. Montag und Dienstag soll es bei vielen Wolken bis zu 28 Grad warm werden.