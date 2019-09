Offenbach (dpa/lrs) - Am Mittwoch präsentiert sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiter bis wolkig. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In der Nacht bildet sich demnach gebietsweise Nebel bei 7 bis 9 Grad. Die darauffolgenden Nächte sollen nicht wärmer als 10 Grad werden.

Auch in den nächsten Tagen bleibt es trocken. Zum Wochenende wird es dann noch einmal wärmer. Am Freitag soll es stellenweise 20 Grad werden und am Samstag sogar 26 Grad in Trier.