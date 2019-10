Minusgrade in den Nächten in Hessen erwartet

Offenbach (dpa) - Der Frost kommt nach Hessen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Minusgrade für die kommenden Nächte voraus. In der Nacht zum Donnerstag sei mit bis zu minus 3 Grad zu rechnen, in der folgenden Nacht mit bis zu minus 4 Grad, teilten die Meteorologen mit. Auch am Mittwochmorgen gäbe es vor allem in der Nordhälfte des Landes Frost bei minus 1 Grad, in anderen Lagen sogar bis zu minus 3 Grad.

Tagsüber soll es am Mittwoch im Norden - nach Auflösung von Nebelfeldern - meist sonnig werden, im Süden kann es nach heiterem Tagesbeginn zeitweise auch wolkig sein. Die Temperaturen liegen dem DWD zufolge bei 7 bis 11 Grad. Donnerstag und Freitag bleiben die Temperaturen tagsüber ähnlich. In der Nacht zum Samstag wird es der Vorhersage zufolge wieder wärmer: Tiefstwerte von 4 bis 8 Grad.